Москва, 3 мая, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил о возможности возрождения Кубка лиги. Об этом 3 мая сообщает «Чемпионат».

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"Перед праздниками у нас состоялось рабочее заседание. Мы совместно с клубами занимаемся разработками положения и определением дат, когда его удобнее провести», — сказал Прядкин.

Он отметил, что есть предложение организовать Кубок лиги как небольшой турнир с участием восьми команд. При этом неизвестными остаются сроки проведения соревнования

«Европейский календарь очень жёсткий. По сути, у нас нет свободных окон. Однозначно этот турнир будет проводиться в зимнюю паузу», — добавил Прядкин.

Проект турнира будет представлен в 20-х числах мая.

Напомним, Кубок лиги уже создавался и прошёл один раз — в 2003 году. Единственным победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит», который в финале обыграл новороссийский «Черноморец» со счётом 5:2 по сумме двух матчей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Прядкин заявил о том, что матч за Суперкубок России по футболу может быть проведён в Катаре.

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