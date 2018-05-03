Москва, 3 мая, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Пик технологического перевооружения Вооруженных сил РФ пройден, заявил 3 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом он прокомментировал данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), согласно которым военные расходы России снизились в 2017 году на 20%.

«Цифра не совсем соответствует действительности, но тенденция указана правильно. Президент России об этом говорил, что в российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению», — заявил Песков.

По его словам, в основном этот процесс завершен, поэтому «пик расходов на технологическое перевооружение пройден», а расходы «имеют тенденцию к незначительному постепенному сокращению».

Однако это не означает того, что работы военно-промышленного комплекса замедляются или прекращаются, добавил представитель Кремля.

«Это комплекс, который работает в полную силу, ведутся высокотехнологические разработки», — заключил Песков.

Напомним, ранее эксперты SIPRI заявили, что Россия в 2017 году снизила свои военные расходы на 20% по сравнению с 2016 годом — до $66,3 млрд. Это случилось впервые с 1998 года, отметили эксперты.

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