Курган, 3 мая, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции в Курганской области попали под уголовное преследование. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР 3 мая, стражей порядка обвинили в превышении должностных полномочий.

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Следствие полагает, что зимой 2018 года несколько сотрудников Курганского линейного управления МВД России на транспорте уговорили ранее судимого мужчину взять на себя вину в совершении хищений металлолома с железнодорожных вагонов в городе Кургане. При этом сотрудникам полиции было известно, что потерпевший к этому преступлению непричастен, а настоящий виновный не установлено.

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Затем стражи порядка получили от потерпевшего явки с повинной и составили другие необходимые процессуальные документы в подтверждение факта якобы совершённого им преступления.

В СКР отметили, что сотрудники правоохранительные органов действовали «из ложно понятых интересов службы, связанных с раскрытием любым способом преступлений на обслуживаемой территории».

Подозреваемым уже предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 286 УК. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально год назад в суд было передано уголовное дело ещё одного бывшего полицейского, который, ради положительной статистики, решил искусственно улучшить служебные показатели и скрыл два убийства.