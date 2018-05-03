Казань, 3 мая, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Дискуссия о возможном повышении пенсионного возраста, возникшая с подачи премьер-министра Дмитрия Медведева, содержит в себе огромный заряд раздражения граждан, а уходящее правительство «закладывает таким образом огромную бомбу, последствия взрыва от которой даже не представляет». Такое мнение высказали респонденты ИА REGNUM из Татарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свет. Медведев

Напомним, в конце апреля 2018 года во время своего выступления в программе «Вести в субботу» Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в стране. Он добавил, что это нужно сделать аккуратно, «на базе консультаций с экспертным сообществом».

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На сегодня в России женщины уходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в стране составляет 71,39 года (у мужчин — 65,9, а у женщин — 76,7). Социальная пенсия в России — чуть более 9 тыс. рублей, а страховая пенсия по старости — порядка 14,1 тыс. рублей. Для сравнения, годовой доход самого Дмитрия Медведева в 2017 году превысил 8,565 млн рублей.

«Обсуждение вопроса повышения пенсионного возраста настолько не вовремя, что кажется, словно уходящее правительство хочет максимально подорвать свою репутацию», — отметил депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев, добавив, что «наряду с решением о блокировке телеграма действиями Роскомнадзора, такая инициатива, даже вынесенная на уровень обсуждения, это серьёзный ущерб для репутации самого правительства».

«Если решение о блокировке телеграма, прежде всего, вызвало раздражение среди молодых граждан и перечёркивает во многом их видение будущего, то вот это решение наносит удар по предпенсионным слоям граждан нашей страны. Такие действия правительства ничего, кроме возмущения, вызвать не могут.

Все прекрасно понимают, что тот европейский опыт, о котором нам рассказывают, никак не может применяться к нам. Исходя даже из самого размера пенсии, и не говоря уже о продолжительности жизни, особенно у мужчин. Кроме того, такие неуклюжие действия правительства будут на сегодня расцениваться нашим обществом именно как попытка сэкономить на пенсионерах. В условиях, когда наше государство ищет возможности как-то поддержать олигархов, попавших под санкции, и вдруг выносится на обсуждение идея повышения пенсионного возраста? Это вызовет дополнительное раздражение общества. Граждане просто скажут, что вы решили поддержать олигархов и сэкономить на пенсионерах. Я не понимаю, чем думали в правительстве, выходя с такой инициативой, и думали ли вообще. Единственная инициатива, которая, на мой взгляд, может сейчас обсуждаться применительно к повышению пенсионного возраста — это установление моратория на его повышение как минимум на 10 лет. Нужно остановить эти бесконечные попытки, поползновения увеличить пенсионный возраст», — заявил депутат.

Председатель татарстанского регионального отделения «Всероссийского женского союза — Надежда России», депутат Зеленодольского муниципального района РТ Динара Халимдарова отметила, что «идея повышения пенсионного возраста не только содержит в себе потенциал подрыва социального благополучия граждан, но и несёт в себе огромный заряд раздражения граждан нашей страны».

"В послании президента Федеральному собранию на 2018 год прозвучали тезисы об увеличении размеров пенсий, обеспечении их индексаций, что абсолютно правильно. После послания многие обсуждали вопрос и увеличения пенсионного возраста. Отмечу, что уже в то время мы говорили о недопустимости увеличения пенсионного возраста. Что означает повышение пенсионного возраста и что за этим последует? Пожилым россиянам придётся работать дольше. Учитывая среднюю продолжительность жизни наших граждан, некоторым придётся работать до гроба, — отмечает Халимдарова. — Кроме того, существуют и другие проблемы: сейчас у нас даже людям старше 45 лет стало трудно найти работу. А что будет после повышения? К примеру, мужчина теряет работу в 62 года, до пенсии ему ещё несколько лет. Кто его возьмёт на работу? А без работы и без пенсии как ему жить?».

По мнению Динары Халимдаровой, от подобного шага «пострадает и молодёжь, потому что специалисты, которые должны были уйти на пенсию, не освободят для молодых рабочие места».

"Значит, вырастет и молодёжная безработица. В общем, увеличение пенсионного возраста — это тяжелейший удар практически по всему обществу. Уходящее правительство закладывает таким образом огромную бомбу, последствия взрыва от которой они даже не представляют», — резюмировала она.