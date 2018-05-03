Москва, 3 мая, 2018, 14:50 — ИА Регнум. События в Ереване показывают, что США стали больше делать ставку не на интеллигенцию, как раньше в России и других странах, где попытки раскачать ситуацию провалились, а на молодежь, отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Однако, по мнению депутата Госдумы, этой технологии можно противостоять.

«Власти нужно активнее втягивать новых «чегевариков» в свои ряды, в легальную общественную жизнь и тем самым снижать уровень нетерпимости и дух уличной солидарности», — указал парламентарий.

В Кремле рассчитывают на сохранение союзнических отношений с Арменией независимо от итогов выборов премьера, по-прежнему ожидают, что политические процессы в Армении будут оставаться в законных и конституционных рамках, и желают скорейшего урегулирования ситуации в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с середины апреля в Армении продолжаются акции оппозиции. Протестующие добились отставки с поста премьер-министра Сержа Саргсяна. На прошедших 1 мая выборах премьера-министра лидер оппозиции Никол Пашинян не набрал необходимого числа голосов депутатов парламента. Новые выборы состоятся 8 мая.