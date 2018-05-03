Дюссельдорф, Германия, 3 мая, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Министр по делам интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) Йоахим Штамп потребовал незамедлительно собрать общенациональный саммит по вопросам миграции, пишет Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

По его мнению, необходимо незамедлительно обсудить возможности ускоренного процесса репатриации, а так же создания и обустройства распределительных лагерей для беженцев, где они могли бы жить вплоть до принятия решения «о разрешении на пребывание в Германии».

Это необходимо для того, считает чиновник, чтобы репатриацию беженцев можно было организовать комплексно. Следует так же расширить перечень безопасных стран вокруг государств Магриба.

Кроме того, Штамп предложил оставлять в Германии только небольшую группу людей, прибывших из безопасных государств, которые нуждаются в защите. В их число входят политические блогеры, а так же члены ЛГБТ-сообщества.

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В случае, если заявитель принадлежит к одной из этих групп, его следует оставить. Остальные должны быть незамедлительно репатриированы.

Также чиновник предложил продлевать разрешение на пребывание только хорошо интегрированным в немецкое общество и не нарушавшим закон лицам. Штамп настаивает, что жителям Германии необходима ясность в вопросах предоставления убежища иностранным гражданам.

Ранее в бременском филиале федерального ведомства по вопросам миграции и предоставления убежища разразился коррупционный скандал. По версии следствия, руководитель ведомства выдавала разрешения на предоставление убежища без выполнения необходимых процедур и требований.

Всего было выдано 1,2 тыс. незаконных разрешений. Чаще всего документы получали езиды из Сирии. Следствие по этому делу ведется уже несколько месяцев.