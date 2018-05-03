Москва, 3 мая, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста в России считается неизбежным, и этот вопрос, по словам Дмитрия Медведева, практически решён принципиально. Связано это с проблемой демографии и огромным дефицитом Пенсионного фонда РФ. В этом же выступлении премьер назвал бедность сильнейшим вызовом. Как это напоминает известное изречение, что «в России две беды…», заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев

«И хотя речь идёт о другом, но представляется вот что. Повышение срока выхода на пенсию не только не поможет решить ни первую проблему, ни вторую из указанных, но усугубит обе», — считает Гойхман.

По его мнению, такой мерой предполагается преодолеть нехватку средств в ПФР для выплат пенсий. Сейчас она решается переводом (трансфертом) средств из госбюджета в ПФР. В 2018 года сумма такого трансферта составит 3,35 трлн рублей. С учётом будущего старения населения уже к 2024 году нужны будут дополнительные ассигнования в 0,55% ВВП. Если отдалить пенсионный возраст, то действительно для ПФР нужно будет меньше расходов на пенсии.

«Но ведь уже сейчас уровень безработицы достаточно низок — 5%, это соответствует даже развитым странам, и вряд ли станет снижаться. И даже при этом число вакансий для старших возрастов катастрофически мало, людям после 45−50 исключительно трудно найти работу. Поэтому при повышении сроков выхода на пенсию более пожилые тем более не смогут быть трудоустроены», — отметил эксперт.

Увеличится количество безработных, и просто экономически нужно будет платить больше пособий, уже не из ПФР, а напрямую из бюджета. Повысится и число больничных листов у более пожилых работников в силу их возраста, количество пенсий по инвалидности у них. Из-за старения состава работников относительно снизится производительность труда в экономике.

В молодых возрастах также вырастет проблема трудоустройства, поскольку многие их потенциальные рабочие места будут занимать старшие поколения. Меньше станет бабушек и дедушек, способных ухаживать за внуками, давая возможность молодёжи работать. Или повысится нагрузка на детские учреждения.

«Здесь также много и иных побочных расходов и потерь бюджета. Они связаны, например, с вероятным ростом асоциальных явлений из-за безработицы (алкоголизм, наркомания, криминализация) и их преодолением, в том числе за счёт госфинансирования. И только с позиций экономики, не говоря о социальных последствиях.

Таким образом, прямые выплаты из бюджета возрастут, но уже не на трансферты в ПФР. Если у ПФР будет экономия от продления срока выхода на пенсию, то в целом расходы государства увеличатся», — пояснил Гойхман.

В Академии труда и социальных отношений подсчитали, что денежные выгоды от увеличения пенсионного возраста сохранятся лишь первые три-четыре года после этого. Но затем расходы госбюджета будут выше, чем экономия ПФР. Бюджет, который сейчас покрывает нехватку ПФР, станет расходовать ещё больше, но на другие статьи социальных выплат.

«С другой стороны, реальные доходы старших возрастов уменьшатся. Ведь работоспособные новые «предпенсионеры» не будут получать пенсию вместе с зарплатой, как сейчас в этих возрастах. Относительно снизятся доходы и у более молодых поколений.

Всё это в целом станет препятствовать преодолению бедности — второй из названных выше проблем. Таким образом, согласно другому известному русскому выражению, «гонясь за двумя зайцами, не поймаем ни одного», — высказал свое мнение эксперт.

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