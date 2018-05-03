Сочи, Краснодарский край, 3 мая, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Информация Израиля по «ядерной программе» Ирана может относиться к более раннему периоду. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Специалисты, участвовавшие в переговорах по подготовке этого плана действий (Совместный всеобъемлющий план действий), говорят о том, что эти документы, вполне вероятно, относятся к прошлой деятельности, которая уже была учтена инспекцией МАГАТЭ», — сказал министр.

Лавров считает, что Израилю нужно немедленно передать специалистам МАГАТЭ документы, указывающие якобы на продолжение Ираном ядерных разработок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о секретном иранском архиве, ставшем добычей израильской разведки.

По его словам, на компакт-дисках в тайном хранилище, замаскированном под склад на юге Тегерана, хранились более 100 тыс. страниц и файлов.

Глава израильского правительства подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) якобы основан на лжи Тегерана.

Читайте также: МАГАТЭ никак не комментирует заявления Нетаньяху по ядерной программе Ирана

А также: Нетаньяху о возможной войне с Ираном: «Никто не желает»