Кемерово, 3 мая, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Здание торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове начнут сносить после 15 мая, а к 1 сентября 2018 года на его месте будет разбит сквер, заявил журналистам врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Клод Моне. Сад. Парк

По его словам, все технические вопросы должны быть решены к 15 мая. После этого начнется снос здания. Помимо самого ТРЦ, будут снесены и здания бани и котельной по соседству.

«От этой котельной запитана не только «Зимняя вишня», мы сейчас выполняем план мероприятий, по которому соседние здания будут питаться от других источников теплоснабжения», — сказал врио губернатора.

Все расходы по сносу ТРЦ, в котором при пожаре 25 марта погибли 60 человек, берут на себя собственники «Зимней вишни». Решение разбить парк или сквер на месте ТЦ приняли жители города на голосовании.

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Общая площадь здания на проспекте Ленина — 23 тыс. квадратных метров. Сквер памяти погибших появится к 1 сентября — началу нового учебного года.

«Сквер с часовней или с мемориалом — мы пока ещё не знаем, исполним волю родственников пострадавших и жителей Кузбасса», — уточнил Цивилев.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в четырехэтажном ТРЦ «Зимняя вишня» начался днём 25 марта. С огнём удалось справиться лишь к утру следующего дня. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них — дети.

После произошедшего МЧС РФ и прокуратура начали масштабные проверки всех торгово-развлекательных центров страны и обнаружили в каждом втором нарушения правил противопожарной безопасности.