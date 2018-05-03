Ереван, 3 мая, 2018, 14:41 — ИА Регнум. 3 мая в районе 14:20 по местному времени неизвестный в маске и с оружием проник в один из филиалов банка HSBC на ереванской улице Комитаса и совершил попытку ограбления, сообщил журналистам представитель следственных органов Артак Погосян.

Wikipedia.org Филиал «Комитас» банка HSBC Armenia

По его словам, грабитель, который был вооружен ножом, гранатой и ружьем, открыл огонь и ранил двоих сотрудников охраны банка, один из которых впоследствии скончался. На выходе завязалась перестрелка с прибывшими на место полицейскими. В результате огнестрельное ранение получил один полицейский, грабитель задержан и находится в полицейском участке.

Последнее ограбление банка в Ереване имело место в октябре 2017 года. Из филиала «Саят-Нова» Конверс Банка неизвестный вынес сумму порядка $200 тыс. Спустя несколько дней полиция сообщила об аресте группы лиц в количестве трех человек, подозреваемых в ограблении.