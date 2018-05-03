Москва, 3 мая, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Граждан РФ вновь заставят расплачиваться за некомпетентность экономического блока правительства, считает эксперт Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 3 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что государству придётся принять решение по поводу повышения пенсионного возраста.

Сальвадор Дали. Сумеречный старик. 1918

«Заявления Медведева оказываются в тренде проводимой экономической политики российского правительства, — сказал Григорьев. — По «доброй» российской традиции, наиболее болезненные преобразования следуют сразу за выборами, когда время раздачи обещаний и воображения идеального будущего заканчивается. Говоря о народном единстве перед лицом многочисленных внешних врагов, государство продолжает придерживаться стратегии «каждый сам за себя», последовательно сокращая объём своих обязательств. Разумеется, всё это оправдывается необходимостью «структурных реформ», «повышения эффективности», «укрепления макроэкономической стабильности».

В такой ситуации, по его словам, пенсионная система является почти что идеальным кандидатом на «улучшение».

"За последние несколько десятилетий все попытки модернизации пенсионного обеспечения в итоге ничем не закончились, а дефицит ПФР остаётся серьёзной проблемой, особенно в условиях кризиса, — констатировал Григорьев. — Повышение пенсионного возраста и правда поможет сэкономить часть средств. С другой стороны, это приводит к серии вопросов куда более общего характера. Например, если минувшие годы успешного развития, подарившие нам не знающее аналогов вооружение, и правда были настолько плодотворны, то откуда возникает необходимость экономить на пенсиях? При растущей производительности труда старение населения и рост продолжительности жизни не являются проблемой — работающие граждане, трудясь всё более эффективно, могут обеспечить всем необходимым уже вышедших на заслуженный отдых работников. Однако этого не происходит. Почему?»

Кроме того, эксперт ИГСО обратил внимание на то, что повышение пенсионного возраста, равно как и сокращение прочих льгот, заставляет граждан РФ всё сильнее держаться за свои рабочие места, понимая, что всерьёз рассчитывать на поддержку государства им не следует. Это, в свою очередь, негативно влияет на перспективы вертикальной мобильности и создаёт проблемы уже для молодых специалистов, снижая стимулы к труду.

«Далее, фактически безальтернативные условия, в которые оказываются поставлены возможные пенсионеры, негативно отражаются на системе образования и перспективах технической модернизации, — пояснил Григорьев. — Зачем обучать новых профессионалов, поднимать квалификацию работающих и компенсировать уход «ветеранов» продвинутыми техническими решениями, если можно без конца выжимать силы, знания и навыки из уже имеющихся сотрудников?»

Также эксперт заметил, что активной поддержки подобных правительственных мер можно ожидать и со стороны некоторых поборников традиционализма, которые «заявят о высокой морали заботы о пожилых родителях».

«Вот только ничего особо хорошего в этой ситуации нет, — заметил эксперт. — В сегодняшних условиях дети оказываются куда сильнее привязаны к родителям, чем раньше — в силу высокой стоимости аренды в сравнении со средней зарплатой, отсутствия большого количества привлекательных вакансий и т. п. Теперь привязка будет работать и в обратную сторону — стареющие родители вынуждены будут полагаться на поддержку работающих детей. Всё это окажется не только дополнительной статьёй расходов для и без того скромных семейных бюджетов, но и весьма негативно повлияет на психологический комфорт и благополучие».

Впрочем, как добавил Григорьев, если верить Медведеву, все экспертные обсуждения уже отгремели, то есть ни одно из этих возражений не показалось правительственным аналитикам существенным.

«Это значит, что нас ожидают всё новые раунды «игры на понижение» с собственным населением, которое окажется вынуждено и дальше оплачивать ошибочные решения властей, некомпетентность экономического блока правительства и сомнительные многомиллиардные проекты», — подытожил Григорьев.

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, инициатива с повышением пенсионного возраста может обернуться ростом смертности, поскольку, чем позже человек уходит на пенсию, тем меньше остаётся времени на отдых, здоровье и т. д. В зоне особого риска — население после 60 лет и те граждане предпенсионного возраста и чуть старше 50 лет, которые не обзавелись несколькими квартирами или имуществом, пригодным для сдачи в аренду.

Немаловажен и тот факт, что найти работу после 50 лет практически невозможно, разве что охранником, кладовщиком, бригадиром с зарплатой 15−20 тыс. рублей по Москве, а в регионах и ещё меньше. В итоге многие будут просто вынуждены продавать недвижимость, переезжать в более отдалённые районы, сдавать комнаты, чтобы хоть на что-то жить.