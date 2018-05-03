Москва, 3 мая, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Автопроизводитель Porsche начал принимать в России заказы на плагин-гибрид версию кроссовера Cayenne, автомобиль можно приобрести за сумму от 6 млн 934 тыс. рублей, об этом 3 мая сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу российского офиса марки.

Romain D C Porsche Cayenne

На Cayenne E-Hybrid вместе с 3-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 340 л.с. установлен электродвигатель мощностью 136 л.с.

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Таким образом, суммарная мощность силовой установки автомобиля составляет 462 л.с. С таким оборудованием до «сотни» машина разгоняется за 5 сек, её показатель максимальной скорости равен 253 км/ч.

Согласно заявлениям автопроизводителя, запас хода машины исключительно на аккумуляторах, в случае, если он будет двигаться со скоростью 135 км/ч, составляет 44 км.

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Что касается среднего расхода бензина, то в зависимости от установленных шин Cayenne E-Hybrid тратит на 100 км 3,2−3,4 л топлива. Автомобиль оснащен системой подключаемого полного привода и системой регулировки жесткости амортизаторов.

Напомним, видео с финальных испытаний гибридных Cayenne Porsche выложила в сеть в марте 2018 года. В нём эксперты компании рассказывали о том, как, где и в каких условиях испытывались автомобили.