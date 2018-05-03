Вашингтон, 3 мая, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Космический телескоп «Хаббл» впервые зафиксировал наличие гелия в атмосфере некоторых экзопланет. Об этом сообщается на сайте телескопа.

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Учёные провели исследование данных, полученных «Хабблом». Они проанализировали спектр экзопланеты WASP-107b, которая удалена от Земли на 200 световых лет и находится в созвездии Девы.

Выяснилось, что в атмосфере планеты присутствует огромное количество гелия. При этом планета быстро теряет атмосферу и имеет пышный «хвост», делающий ее похожей на комету.

Отмечается, что каждую секунду WASP-107b теряет около 300 тыс. тонн гелия и других газов, которые уносятся в открытый космос.

Учёные рассчитывают, что телескоп «Джеймс Уэбб», который будет запущен после «Хаббла», поможет найти более спокойные планеты, в атмосфере которых прсутствует гелий.

По словам учёных, наличие гелия в других звёздных системах говорит о том, что Солнечная система не уникальна. А это повышает шансы на существование жизни в других уголках Вселенной.

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