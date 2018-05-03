Владикавказ, 3 мая, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Больше всех своих коллег по Северо-Кавказскому федеральному округу в 2017 году заработал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Согласно его декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте, в прошлом году он получил более 37,7 млн рублей. Это почти на 6 млн рублей больше, чем годом ранее.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Больше золота

При этом супруга руководителя Северной Осетии в 2017 году, как и в предыдущем году, доходов не имела. В пользовании у семьи Битаровых имеется дом площадью 489,4 кв. м. Из транспортных средств у главы семейства есть легковой автомобиль Lexus LS 460 и трактор К 701.

Стоит напомнить, что до прихода во власть Вячеслав Битаров был предпринимателем, главой группы компаний «Бавария», которой руководил на протяжении 20 лет. После того, как он стал депутатом, он передал холдинг в доверительное управление. В сентябре 2015 года Битаров стал председателем правительства, а в феврале 2017 года, после смерти Тамерлана Агузарова, он был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. В единый день голосования в сентябре 2017 года Битарова на эту должность избрал парламент региона.

Напомним, что в 2015 году доходы главы РСО-Алании составляли всего 8,1 млн рублей, а в 2016 году они выросли до 31,5 млн рублей. В 2017 году стали больше еще на 6,1 млн рублей. Причину таких высоких заработков объяснили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии: за Битаровым сохранено право получения дивидендов учредителя «Баварии», пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, доходы остальных руководителей субъектов Северо-Кавказского федерального округа в 2017 году значительно скромнее, чем у главы Северной Осетии. Так, врио главы Дагестана Владимир Васильев заработал в прошлом году 5,141 млн рублей, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров — 4,088 млн рублей, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков — 2,49 млн рублей, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров — почти 2,420 млн рублей. Самым бедным из своих коллег по СКФО оказался глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, заработавший всего 887 тыс. рублей.

До сих пор не опубликовал декларацию о своих доходах глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.