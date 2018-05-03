Варшава, 3 мая, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда намерен подать заявку в Сенат на проведение консультативного референдума по поправкам к Конституции страны. Об этом он заявил во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Конституции 3 мая, сообщает TVN 24.

Флаг Польши

По задумке президента, референдум об изменении Конституции должен пройти в два дня — 10−11 ноября 2018 года. Дуда объявил, что представит Сенату проект указа президента в соответствии с требованиями Закона о общенациональном референдуме.

«Я хотел бы, чтобы власти спросили польский народ, польскую общественность, в каком направлении она желает политических изменений в Польше», — сказал президент, выступая на Дворцовой площади в Варшаве.

Таким образом, запланированное голосование будет совпадать с празднованием столетия независимости Польши.

«Именно в этом году мы должны ответить на серьезные вопросы, касающиеся будущего Республики. Это исключительный год, год столетия восстановления независимости, совершенно особый год. Я убежден, что и в этом символическом смысле он чрезвычайно важен для каждого из нас», — сказал Анджей Дуда.

Президент не раскрыл, какие вопросы будут вынесены на референдум.

Польша получила независимость 11 ноября 1918 года — в этот день польские отряды разоружили немецкий гарнизон в Варшаве. Вернувшийся из немецкого плена Юзеф Пилсудский взял на себя военную, а вскоре и гражданскую власть в стране.