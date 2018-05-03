Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 мая, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Переславский полигон твердых бытовых отходов в Ярославской области готовят к рекультивации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Полигон в Переславском районе

Полигон был закрыт в 2017 году, так как исчерпал свои возможности. Сейчас, как заявляют в департаменте охраны окружающей среды и природопользования, разработан проект рекультивации. Он предполагает, что использоваться для складирования отходов полигон больше не будет.

Рекультивация пройдет в три этапа: укрепление откосов полигона, создание системы отвода фильтрата (жидкости, образующейся при разложении отходов) и биологическое восстановление: засыпка полигона грунтом и высадка деревьев местных пород.

Проект рекультивации должен пройти экологическую экспертизу, которой будут предшествовать публичные слушания. Они состоятся 17 мая.

Средства на рекультивацию в размере 300 млн рублей власти региона планируют получить из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Чистая страна».

По словам местных жителей, наполнению полигона под Переславлем способствовал прием мусора из Подмосковья. Однако официально власти эту информацию не подтверждали. Сейчас мусор из третьего по величине города Ярославской области везут в соседний Ростовский район.