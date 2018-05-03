Москва, 3 мая, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Если пенсионная система неэффективна, то увеличение пенсионного возраста радикальным образом проблему не решит, и после временного смягчения она вернётся снова, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он 3 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление главы российского правительства Дмитрия Медведева о готовности кабмина обсудить на законодательном уровне повышение пенсионного возраста.

Василий Перов. Старики-родители. 1874

«Ситуация, на мой взгляд, проста — правительство отчаялось в своих попытках наладить эффективную работу пенсионной системы, — констатировал Колганов. — Единственный выход из ситуации оно видит в повышении пенсионного возраста, что позволяет отсрочить период наступления пенсионных выплат и тем самым несколько снизить нагрузку на пенсионный фонд. Естественно, это не только отсрочка, но и сокращение срока этих выплат, поскольку продолжительность жизни практически не изменилась и вряд ли существенно изменится в ближайшие годы».

По мнению экономиста, повышение пенсионного возраста окажет воздействие на социальное положение неработающих пенсионеров и тех, у кого низкий уровень доходов.

«Для них отсрочка выплаты пенсий будет означать некий заметный вычет из их уровня благосостояния, — считает Андрей Колганов. — Если раньше они могли рассчитывать на больший период получения пенсионных выплат, то теперь эти возможности сокращаются».

Что касается экономических последствий, то, как считает Колганов, задуманные правительством меры позволят сократить бюджетные дотации для ПФР.

«Но это временное решение проблемы, — объяснил экономист. — Если пенсионная система неэффективна, увеличение пенсионного возраста радикальным образом проблем не решит, и после временного смягчения проблемы вернутся снова. Источников пополнения пенсионного фонда это не прибавит. На Западе увеличение пенсионного возраста преследовало две основных цели. Первая — сокращение нагрузки на пенсионные фонды, и второе — увеличение общего объёма рабочих часов в государстве. Однако на Западе работающий пенсионер — это не настолько широко распространённое явление, как в РФ. У них повышение возраста в своё время позволяло увеличить общие трудовые ресурсы. Они этой цели добились. Вся проблема в том, что мы не можем подтянуть свою пенсионную систему по эффективности до западных моделей, на которые и пытаемся ориентироваться».

Эта эффективность, как подчеркнул Колагнов, основывается на общей возможности эффективного инвестирования ресурсов — которые накапливают пенсионные фонды — в бизнес.

«У нас такие возможности значительно уже, чем в развитых странах, — сказал эксперт. — Далеко не все сектора экономики привлекательны для инвестирования. Для пенсионных фондов прибыльных точек приложения недостаточно. Значительная часть экономики даёт сравнительно низкую прибыль. И за счёт инвестирования в неё пенсионные фонды вряд ли смогли бы много заработать. Это высокорисковые инвестиции, которые могут вообще прибыли не принести. Можно проследить эту ситуацию на примере работы негосударственных пенсионных фондов, которые при малейшей заминке в экономической конъюнктуре остаются в проигрыше. В период высокой конъюнктуры они могут давать более высокие доходы, чем государственный пенсионный фонд. В слабой экономике не может быть эффективной пенсионной системы».

Напомним, что экономические проблемы, на которые пеняют сторонники идеи повышения пенсионного возраста, можно решить и другими способами, гораздо менее болезненными для населения страны. Так, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») считает, что повышение пенсионного возраста — не единственный метод ликвидировать дефицит ПФР. Как считает парламентарий, ключевая проблема ПФР заключается в наличии огромного рынка неофициальной занятости. Это приводит к ежегодной потере для ПФР в размере 2,5—3 трлн рублей.

«Если мы решим проблему неофициальной занятости, то проблема дефицита ПФР тоже будет решена без всякого повышения пенсионного возраста», — считает Шеин.