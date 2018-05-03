Барселона, Испания, 3 мая, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Китайский футбольный клуб «Чунцин Лифань» предложил контракт полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте. Об этом сообщает El Mundo.

Кирилл Венедиктов Андрес Иньеста

По информации издания, соглашение будет рассчитано на три года, футболист будет получать €27 млн в год. Таким образом, за три года он сможет заработать €81 млн.

В случае подписания контракта Иньеста станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его зарплата будет больше, чем у нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду (€21 млн в год).

Больше всех получает нынешний партнёр Иньесты по «Барселоне» Лионель Месси — €35 млн в год.

Также отмечается, что руководство «Чунцин Лифань» пообещало купить 6 млн бутылок вина, которое производится компанией Иньесты — по €6 за бутылку.

Напомним, Иньеста является воспитанником «Барселоны». Он начал выступления за команду в 2002 году. Он является восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка Испании, семикратным обладателем Супекубка Испании. Кроме того, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Испании Иньеста стал чемпионом мира в 2010 году и двукратным чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.

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