Китайский клуб предложил Иньесте контракт на €81 млн
Барселона, Испания, 3 мая, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Китайский футбольный клуб «Чунцин Лифань» предложил контракт полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте. Об этом сообщает El Mundo.
По информации издания, соглашение будет рассчитано на три года, футболист будет получать €27 млн в год. Таким образом, за три года он сможет заработать €81 млн.
В случае подписания контракта Иньеста станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его зарплата будет больше, чем у нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду (€21 млн в год).
Больше всех получает нынешний партнёр Иньесты по «Барселоне» Лионель Месси — €35 млн в год.
Также отмечается, что руководство «Чунцин Лифань» пообещало купить 6 млн бутылок вина, которое производится компанией Иньесты — по €6 за бутылку.
Напомним, Иньеста является воспитанником «Барселоны». Он начал выступления за команду в 2002 году. Он является восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка Испании, семикратным обладателем Супекубка Испании. Кроме того, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА.
В составе сборной Испании Иньеста стал чемпионом мира в 2010 году и двукратным чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.
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