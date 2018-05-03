Душанбе, 3 мая, 2018, 14:15 — ИА Регнум. На север Афганистана переброшены 6 тыс. 825 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), многие из них — уроженцы стран Средней Азии. Об этом сообщил командующий погранвойсками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали 2 мая на церемонии, посвященной 15-й годовщине реализации программы Border Management Programme in Central Asia (BOMCA), передает «Радио Озоди».

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По словам главы погранвойск, боевики запрещенного движения разместились на 29 тренировочных базах вдоль границы с Таджикистаном: в афганских провинциях Балх, Кундуз, Тахор и Бадахшан.

Раджабали Рахмонали отметил, что за годы реализации программы ВОМСА помощь в укреплении границы с Афганистаном оказана на сумму 43 млн евро. Он поблагодарил иностранные государства и международные организации за эту поддержку и добавил, что его страна все еще нуждается в ней.

Программа BOMCA, направленная на развитие трансграничного сотрудничества в Центральной Азии, в Таджикистане реализуется Еврокомиссией с 2002 года.

Отметим, что таджикистанские силовики неоднократно ранее сообщали об увеличивающемся скоплении боевиков различных экстремистских и террористических организаций, близ таджикистанских рубежей. Тема укрепления таджикско-афганской границы, протяженность которой составляет 1344 км, регулярно поднимается на самых разных уровнях руководством Таджикистана. Близ афганских рубежей проводятся военные учения таджикских вооруженных сил — как самостоятельно, так и в формате совместных маневров с российскими военнослужащими, а также в рамках учений ОДКБ.