Кемерово, 3 мая, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Сегодня, на сороковой день трагедии, которая произошла в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил большой букет белых роз к народному мемориалу у здания сгоревшего ТЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

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«Глядя на эти цветы, игрушки, особым образом чувствуешь всю ту бездну горя, через которую прошли люди, родители, близкие. Те, кто скончался, вместе с нами, они там, где нет боли, скорби», — цитирует «Российская газета» слова, с которым патриарх обратился к собравшимся.

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Затем в кемеровском Знаменском кафедральном соборе патриарх Кирилл отслужил панихиду по погибшим. Панихиду также посетили полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, врио главы Кузбасса Сергей Цивилев, другие представители городских и региональных властей. Из-за того, что храм не мог вместить всех пришедших, на соборной площади были установлены экраны, транслировавшие богослужение.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых — дети. Сегодня, 3 мая, семьи, родственники погибших, а также простые горожане вспоминают погибших в страшном пожаре. К народному мемориалу несут цветы и детские игрушки, фотографии погибших, иконы.