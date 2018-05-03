Financial Times: Кудрин вернётся в высшие эшелоны власти России
Москва, 3 мая, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Бывший глава Минфина РФ, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может получить пост в правительстве РФ или в Аппарате президента России. Об этом пишет газета Financial Times.
По сведениям издания, президент РФ Владимир Путин обдумывает вопрос назначения своего давнего соратника на высокую должность для налаживания отношений с США и Евросоюзом. По словам источника издания в правительстве РФ, наиболее вероятный сценарий — назначение Кудрина на пост в президентской администрации.
Кроме того, отмечается возможность занятия экс-министром финансов РФ должности вице-премьера правительства страны. По словам источников издания, возвращение Кудрина в активную политическую «обойму» может демонстрировать желание Путина пойти на компромисс с Западом, в том числе и во внешней политике.
Добавим, правительство России дорабатывает последние дни и после инаугурации президента Путина оно будет отправлено в отставку.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в ходе своего выступления в Северном Арктическом федеральном университете Кудрин заявил, что на сегодняшний день очень важно, чтобы Россия поддерживала и стабилизировала отношения с другими странами — для того, чтобы в российскую экономику смелее инвестировались зарубежные капиталы.
По его словам, для преодоления негативной демографической ситуации в стране следует провести реформы, предполагающие повышение пенсионного возраста.
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