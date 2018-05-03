Москва, 3 мая, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Бывший глава Минфина РФ, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может получить пост в правительстве РФ или в Аппарате президента России. Об этом пишет газета Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

По сведениям издания, президент РФ Владимир Путин обдумывает вопрос назначения своего давнего соратника на высокую должность для налаживания отношений с США и Евросоюзом. По словам источника издания в правительстве РФ, наиболее вероятный сценарий — назначение Кудрина на пост в президентской администрации.

Кроме того, отмечается возможность занятия экс-министром финансов РФ должности вице-премьера правительства страны. По словам источников издания, возвращение Кудрина в активную политическую «обойму» может демонстрировать желание Путина пойти на компромисс с Западом, в том числе и во внешней политике.

Добавим, правительство России дорабатывает последние дни и после инаугурации президента Путина оно будет отправлено в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в ходе своего выступления в Северном Арктическом федеральном университете Кудрин заявил, что на сегодняшний день очень важно, чтобы Россия поддерживала и стабилизировала отношения с другими странами — для того, чтобы в российскую экономику смелее инвестировались зарубежные капиталы.

По его словам, для преодоления негативной демографической ситуации в стране следует провести реформы, предполагающие повышение пенсионного возраста.

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