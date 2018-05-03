Москва, 3 мая, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Народный артист СССР Армен Джигарханян, госпитализированный ранее в Москве, вернулся к работе над спектаклями. Об этом «Агентству Москва» сообщил заведующий труппой, представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.

Дмитрий Дубинский Армен Джигарханян

«Он (Джигарханян) был в театре позавчера (1 мая), приехал из больницы на репетицию, — рассказал Дьяченко. — Чувствует себя сейчас хорошо, все уже нормально».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в одну из клиник Москвы был доставлен народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян.

82-летний артист был госпитализирован после того, как почувствовал недомогание.

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