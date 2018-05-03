Анкара, 3 мая, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Правящая в Турции Партия справедливости и развития официально выдвинула действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства, сообщает американское агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

С таким заявлением 3 мая выступил премьер-министр страны Бинали Йылдырым. По его словам, законодатели от партии приняли решение поддержать Эрдогана на заседании партии 3 мая.

Остальные четыре оппозиционные партии должны объявить о том, кто будет кандидатом на пост президента страны от них в течение выходных.

Напомним, досрочные президентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года. С предложением провести досрочные президентские и парламентские выборы выступил президент Эрдоган, по словам которого они нужны для скорейшего перехода на президентскую систему правления. Соответствующий законопроект был недавно одобрен турецким парламентом.