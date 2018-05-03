Симферополь, 3 мая, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Министерство курортов и туризма Крыма нуждается в обновлении как подходов, так и кадров, поэтому заместитель главы ведомства Ольга Бурова покидает свою должность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на слова его руководителя Вадима Волченко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым в ожидании туристов

Соответствующий указ об увольнении крымской чиновницы, которая с 2010 года возглавляла управление туризма Миникурортов АРК, а в 2014 году была назначена заместителем министра, уже опубликован на официальном портале крымского правительства.

«Освободить Бурову Ольгу Васильевну от должности заместителя министра курортов и туризма Республики Крым с 7 мая 2018 года по соглашению сторон», — сказано в тексте документа.

Ожидается, что место займёт Людмила Бабий, которая до этого руководила управлением маркетинга и развития минкурортов.

«Да, происходит некоторое обновление: и подходов, и кадров. Это нормально, потому что нам нужно двигаться вперёд, а времени на раскачку у нас нет», — цитирует слова Вадима Волченко пресс-служба минкурортов РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля крымский парламент одобрил перенос курортного сбора на 2019 год в связи с датой открытия моста через Керченский пролив, а также подготовки администрирования налогового эксперимента.

В частности, по словам главы парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, перенос связан с необходимостью подготовки дополнительного пакета документов и ещё одной поправки юридического характера, которая предполагает, что все законы вступают в силу через 10 дней с момента опубликования.

«Перенос налогового эксперимента напрямую связан с датой открытия моста через Керченский пролив, поскольку до этого туристический сезон на полуострове не может считаться полноценным», — подчеркнул парламентарий.

«Необходимо провести ряд подготовительных мероприятий, в том числе сформировать реестр операторов курортного сбора, разработать и внедрить эффективную систему учёта плательщиков сбора, законодательно урегулировать ответственность операторов и плательщиков за отказ от его уплаты», — сказано в пояснительной записке к документу.