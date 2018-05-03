Вашингтон, 3 мая, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Компания Apple пытается переложить на плечи, а точнее на карман владельцев iPhone оплату работы над неисправностями, негативно сказывающимися на скорости работы устройства. Данное ранее компанией обещание бесплатно заменить или компенсировать стоимость замены аккумуляторов на iPhone на практике оборачивается тем, что сотрудники сервисов заставляют владельцев устройств самостоятельно платить за ремонт.

Apple iPhone

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В некоторых случаях сумма оказывалась в десять раз больше чем той, которую производитель называл, извиняясь за «неудобство». Так, за обслуживание батареи фирма требует с потребителя 29 долларов, но замена имеет одно предостережение: любой ущерб, нарушающий работу батареи, нужно ликвидировать в первую очередь, а это стоит дороже, нежели стандартная замена аккумулятора.

Аналитики не исключают, что программа замены аккумуляторов станет денежным провалом для Apple, так как доверие к компании заметно снизилось после махинаций с техникой, пишет издание «ВладТайм».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года компания Apple признала, что намерено занижала производительность предыдущих моделей IPhone, на что неоднократно жаловались пользователи. Однако в Apple объяснили, что делается это «ради комфорта пользователей». Якобы производительность устаревающих IPhone снижалась для того, чтобы сохранить работоспособность аккумуляторов смартфонов, которые со временем теряют мощность. Напомним, что аккумулятор в IPhone является несъёмным.

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В мире разразился скандал, в ходе которого обманутые клиенты стали требовать материальной компенсации и бесплатной замены агрегатов. Тогда компания Apple признала этот факт и пообещала компенсировать стоимость замены аккумулятора. Но многие люди отмечают, что сервисные центры Apple специально находят самые минимальные изъяны в продукции, дабы заставить клиентов платить больше за ремонт.

Добавим, что в январе 2018 года американская технологическая корпорация Apple подтвердила существование критических уязвимостей для процессоров всех моделей iMac и iPhone.