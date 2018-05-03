Киев, 3 мая, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Украинские эксперты комментируют заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что в 2018 году правительство может пересмотреть цены на газ, но при этом не будет повышать размер минимальной зарплаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

В частности, политолог Николай Томенко допускает, что представители США и ЕС могли угрожать премьер-министру Гройсману отставкой, если он откажется повышать цены на газ.

«Гройсман реально испугался отставки. Смена риторики прагматичного и не очень народного премьер-министра похоронила его карьеру как «народного премьер-министра», который в предыдущие годы говорил, что у нас все растет и поднимается… Гройсман также обещал, что цены на газ не будут повышаться. Но он обещал не повышать цены на газ в отопительный сезон. А как только отопительный сезон завершится, то будут повышать. Я прогнозировал, что в летний период правительство обречено пересмотреть цены, поскольку оно хочет получить кредит Международного валютного фонда (МВФ). Без этого (повышения цен на газ) кредит не получат», — сказал Томенко 3 мая в эфире канала «112 Украина».

По его словам, действия Гройсмана направлены на то, чтобы сохранить должность премьера.

«В команде Гройсмана осознают, что еще сохраняется возможность снятия. Вероятность досрочных выборов почти нулевая. А вот увольнение его с должности и назначение и.о. все-таки сохраняется. Поэтому в ближайшее время будем слышать осторожные, корректные, более адекватные заявления, которые будут синхронизироваться с заявлениями Порошенко и заявлениями МВФ. Поэтому новый Гройсман не хочет баллотироваться на президентские выборы, он хочет сохранить свою должность после президентских выборов», — рассказал Томенко.

Он также считает, что у правительства нет ресурсов, чтобы поднять минимальную зарплату.

«Сегодня национальная экономика реально падает, количество людей, выезжающих на заработки за границу, растет. Внешнеторговый баланс в минусе, с каждым месяцем мы больше покупаем, чем продаем. Это очень плохой симптом… Как при таких условиях можно обещать повышение зарплаты, когда вы завалили базовые экономические показатели? Кроме того, правительству нужно выплачивать серьезные обязательства по долгам. Американцы и европейские партнеры сказали, что никто нам не будет давать кредиты, если не будут выполняться обязательства», — добавил Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер Гройсман заявил, что у правительства пока нет возможности поднять размер минимальной зарплаты.

Напомним, для получения кредита МВФ в 1,9 млрд долл правительство Гройсмана должно повысить цены на газ на 65%. При этом Рада и президент Украины должны принять законодательство о создании Высшего антикоррупционного суда.