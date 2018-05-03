Украина, 3 мая, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Украинские пограничники заявили об остановке и осмотре российскими коллегами невоенных судов, следующих в Мариупольский морской порт в Азовском море, говорится в сообщении госпогранслужбы Украины.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Таможня добро не дает

По данным службы, ежедневно останавливаются суда, иногда по нескольку раз. Проверкам подвергались суда, следовавшие из Греции, Израиля и Италии.

«Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины»,— уточнили в погранслужбе.

Так, следовавший в Мариуполь теплоход был остановлен 30 апреля во время прохождения Керченского пролива. Российские пограничники произвели осмотр судна и идентификацию членов команды, в которой были граждане Турции, Грузии, Египта и Нигерии.

В тот же день был остановлен теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) — Украина (Мариуполь). 1 мая пограничники проверили теплоход под флагом Болгарии, а 2 мая — судно под флагом Панамы.

Ранее сотрудники госпогранслужбы Украины в 15 милях от Обиточной косы задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. Выяснив, что оно зарегистрировано в Крыму, судно арестовали, а в отношении членов экипажа украинскими властями были заведены уголовные дела.

В связи с этим инцидентом в начале апреля Росрыболовством и ФСБ РФ был сформирована оперативная группа для предотвращения пиратских действий со стороны Украины в Азовском море.