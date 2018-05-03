Вашингтон, 3 мая, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Соцсеть Facebook начала ранжировать СМИ по специально созданному рейтингу достоверности. Об этом, как пишет BuzzFeed, заявил основатель соцсети Марк Цукерберг.

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По его словам, представители соцсети собрали данные о том, как интернет-пользователи воспринимают различные публикации и доверяют ли им.

«Мы (Facebook) помещаем (данные) в систему, и она работает на усиление или подавление, — сказал Цукерберг. — Мы собираемся нарастить интенсивность этой системы с течением времени».

Издание отмечает, что основатель Facebook уже провел встречу с представителями ряда крупных телеканалов и изданий страны, среди которых: CNN, The Wall Street Journal, The Daily Beast, NBC и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель Facebook Марк Цукерберг признал вину компании в утечке данных миллионов пользователей.

По его словам, утечка произошла из-за того, что в компании не были приняты специальные меры.

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