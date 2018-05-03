Ярославль, 3 мая, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Радиационная обстановка на полигоне «Скоково» оказалась ниже, чем в городе Ярославле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Полигон «Скоково»

Такие выводы озвучили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Ярославля по итогам работы стационарного поста мониторинга экологической обстановки на полигоне.

«Возгораний за время работы поста не зарегистрировано, превышений норм радиационной обстановки не было. Только что мы проводили замеры — радиационная обстановка на полигоне ниже, чем в городе Ярославле. Если в городе в среднем от 0,08 до 0,16 микрозивертов в час, то здесь она порядка 0,06−0,08 микрозивертов в час», — сказал старший инструктор радиационной и химической разведки специализированной пожарно-спасательной части города Ярославля Василий Новиков.

Работа по выявлению нарушений в области транспортировки отходов была усилена на минувшей неделе. Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с сотрудниками ГУ МЧС по региону контролируют соблюдение мер пожарной и радиационной безопасности, транспортировкой отходов.

«Мы смотрим, чтобы все машины были закрыты тентами, проверяем соответствие отходов требованиям безопасности. При въезде на полигон сотрудники проверяют сопроводительную документацию, наличие паспортов отходов, которые подтверждают класс опасности, путевые листы. За несколько дней мы уже выявили ряд нарушений, связанных как с перевозкой грузов, так и с документацией. В организации, осуществляющие перевозку, будут направлены уведомления об исключении данных нарушений», — рассказал старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды областного департамента Александр Борков.