Троицкий район, Челябинская область, 3 мая, 2018, 13:39 — ИА Регнум. В Челябинской области глава Троицкого муниципального района Людмила Шаталова ушла в отставку. Решение об этом 3 мая приняло районное собрание депутатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поводом для ухода стали личные причины. О намерении уволиться Шаталова заявила ещё в середине апреля. Теперь её заявление одобрили депутаты. Врио главы района назначен один из её заместителей Тимур Мухамедьяров.

Теперь депутатам предстоит избрать нового главу. А для этого необходимо провести конкурс.

Троицкий муниципальный район насчитывает более 25 тыс. жителей. Людмила Шаталова работала в администрации 20 лет, из них восемь в качестве главы. Известно, что в области она была на хорошем счету.

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