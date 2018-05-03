Нью-Йорк, США, 3 мая, 2018, 13:33 — ИА Регнум. С иском против Tesla в суде выступила компания Nikola Motor, она запросила компенсацию вреда в размере $2 млн, обвинив конкурента в том, что тот украл идеи конструкции грузовиков, об этом 2 мая сообщил портал CNET.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Nikola Motor специализируется на создании грузовых автомобилей, работающих на водородных топливных элементах.

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По мнению представителей компании, Tesla, нарушив патентные условия, ввела потенциальных клиентов в заблуждение.

Речь в иске идет о трех ключевых моментах — силуэте кабины, лобовом стекле и двери, расположенной по центру кабины Tesla Semi.

«Очевидно, что этот судебный иск совершенно не заслуживает внимания», — так прокомментировали ситуацию представители Tesla.

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Сотрудники Nikola Motor сообщили журналистам, что компания предоставит дополнительные комментарии по иску, который, по их мнению, «говорит сам за себя».

Напомним, ранее Tesla опубликовал результаты финансового отчета, в первом квартале 2018 года компания понесла убытки в размере $710 млн. Аналитики отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года размер убытков компании увеличился более, чем в два раза.