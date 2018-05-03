Лос-Анджелес, США, 3 мая, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Статуя голого президента США Дональда Трампа с большим животом и толстощекой улыбкой ушла с молотка аукциона в американском городе Лос-Анджелесе, сообщает Hindustan Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Об этом заявили в аукционном доме Julien’s Auctions 2 мая. «Произведение искусства» ушло за $28 тыс., а его покупателем стал Зак Баганс — «исследователь» паранормальных явлений и ведущий нескольких передач о сверхъестественном.

По данным издания, эта статуя будет установлена в аттракционе «Музей с приведениями» (Haunted Museum) в Лас-Вегасе, который принадлежит Баганс.

Напомним, в августе 2016 году, во время президентской кампании, в США было создано несколько подобных статуй, которые были установлены в общественных местах в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Нью-Йорк и других городах США. Все остальные статуи, кроме проданной 2 мая «исследователю паранормального» Багансу, считаются уничтоженными или конфискованными.