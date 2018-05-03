Москва, 3 мая, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста никто обсуждать не будет — всё уже решено и готово, считает социолог Борис Кагарлицкий. Об этом он 3 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о готовности правительства на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в России.

Метсю Габриэль. Старушка с книгой (фрагмент)

«Логично, что такие безобразия откладывают до выборов, а после выборов проводят, — сказал Кагарлицкий. — На самом деле в основном проект всех этих антисоциальных мер уже подготовлен. Его просто откладывали. Я думаю, что в правительстве вообще очень недовольны тем, что из-за выборов некоторые вещи пришлось отложить на год или даже на два. С их точки зрения, вопрос не просто назрел, но и перезрел. Ничего обсуждать никто не будет. Всё давно обсуждено. До инаугурации они несколько дней потерпят, а потом начнут спускать эти меры в пожарном порядке».

При этом Кагарлицкий предположил, что одним повышением пенсионного возраста дело не ограничится.

«Они будут делать всё сразу, — сказал эксперт. — Повышать налог на недвижимость, который будет разорительным для части населения. Реновация и много другого. У них куча планов. Это просто одна из деталей, которая долго обсуждалась и вызывает наибольшие опасения у граждан. Суть поднятия пенсионного возраста очень проста — чтобы два-три года не платить людям пенсию. Это никакой проблемы не решает, но закрывает правительству кассовый разрыв. Несколько лет не надо начислять новых пенсий».

Здесь Кагарлицкий обратил внимание на то, что чиновники, принимающие соответствующие решения, опираются в своих расчётах на необъективные данные.

«И ВЦИОМ, и Левада-центр, и ФОМ говорят, что протестные настроения в РФ находятся на историческом минимуме и население лояльно как никогда, — сказал Кагарлицкий. — Чиновник, получающий эти данные, смотрит и думает, что никогда ещё не было так хорошо, как сейчас. Такого лояльного и покорного населения ещё не было. Самое время его стричь. Ещё одна проблема — у нас очень мирное и законопослушное население. Вопреки всем мифам. Люди, даже протестуя, пытаются делать это по правилам, которые им навязала власть с единственной целью — сделать этот протест бессмысленным и неэффективным».

Получится ли у правительства осуществить задуманное, зависит, по мнению Кагарлицкого, от того, как отреагирует на эти новости население.

«В РФ установлены правила: протестуйте в рамках закона и по определённым правилам, — сказал Кагарлицкий. — Для чего? Чтобы протест не имел эффекта. Пойдёт ли население на массовое нарушение этих правил? Если пойдёт, то это одна история. Если не пойдёт — другая».

Напомним, что, как заявил 28 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, правительство готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в России.

«Экспертиза уже достаточно серьёзная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне. Решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать», — сказал Медведев.

Эти решения, по мнению Медведева, «должны быть выверенными, они должны быть сделаны на базе консультаций с экспертным сообществом, они должны создавать достаточно комфортную атмосферу по их применению в будущем».