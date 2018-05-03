Шесть новых кораблей получит ВМФ России до конца 2018 года
Москва, 3 мая, 2018, 13:29 — ИА Регнум. До конца 2018 года российские военные моряки получат от промышленности шесть новых и четыре отремонтированных корабля. Об этом в четверг, 3 мая, заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.
Один из вопросов совещания посвящён выполнению госконтрактов в интересах Военно-морского флота РФ.
Сергей Шойгу напомнил, что «в рамках реализации государственной программы вооружения строительство, ремонт и сервисное обслуживание практически всей номенклатуры военных кораблей и судов осуществляется Объединённой судостроительной корпорацией».
«В марте компания передала флоту новое судно тылового обеспечения «Эльбрус». В апреле спущен на воду первый серийный базовый тральщик проекта 12 700 «Иван Антонов». До конца года моряки получат ещё шесть построенных и четыре отремонтированных корабля», — сказал глава оборонного ведомства РФ.
В ходе совещания президент ОСК Алексей Рахманов доложит о ходе строительства и ремонта кораблей и подводных лодок в интересах ВМФ России.
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Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге был спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12 700. Корпус корабля сделан из стеклопластика. Головной корабль этого проекта («Александр Обухов») уже служит в составе российского флота, еще три корабля («Георгий Курбатов», «Владимир Емельянов» и «Яков Баляев») находятся на разных этапах строительства.
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Ранее, 9 апреля, новейшее судно тылового обеспечения «Эльбрус» (проект 23 120) было передано Военно-морскому флоту России. Государственные испытания судна завершены, на «Эльбрусе» состоялась торжественная церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ. «Эльбрус», способный буксировать даже авианосец, будет служить на Северном флоте.
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Добавим, второй серийный малый ракетный корабль проекта 22 800 («Каракурт») спустят на воду на судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом 5 мая 2018 года. Корабль получил имя «Шквал» и после достройки войдет в состав ВМФ России.