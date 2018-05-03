Киев, 3 мая, 2018, 13:28 — ИА Регнум. В рамках борьбы с коммунистическими названиями Киев готовится переименовать две области Украины, об этом 3 мая сообщил директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, последние годы на Украине переименовано около тысячи населенных пунктов, осталось всего девять.

«На очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того чтобы запустить этот процесс», — пояснил Вятрович в интервью «Обозревателю».

Он добавил, что к настоящему времени на Украине не осталось памятников Владимиру Ленину, вождю Революции и первому председателю Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР.

Кроме того, «декоммунизацию» украинские власти намерены проводить даже в частных случаях, например, когда люди будут использовать коммунистическую символику в День Победы 9 мая.

«Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности», — пояснил Вятрович.

Ранее и инициативой о переименовании Днепропетровской области выступила «Правозащитная группа СИЧ». Данная инициатива была поддержана депутатами Верховной рады Украины.

Читайте также: Декоммунизаторы взялись за Днепропетровскую область