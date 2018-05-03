Куопио, Финляндия, 3 мая, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Регулярные походы в сауну помогут снизить риск инсульта. К такому выводу пришла группа международных ученых, которые 15 лет исследовали данные более 1,5 тыс. мужчин и женщин.

Виталий Тихов. В русской бане. 1919

Эксперимент проводился на базе Университета Восточной Финляндии. В нем приняли участие 1 тыс. 628 жителей города Куопио возрастом от 53 до 74 лет.

Одна часть посещала сауну от четырех до семи раз в неделю, другая — раз в неделю. У тех, кто ходил в сауну чаще, вероятность получить инсульт оказалась на 61% ниже.

У тех же, кто посещал парилку два-три раза в неделю, риск инсульта был на 14% ниже. Причем, отмечают ученые, эта связь сохранялась как у мужчин, так и у женщин с учетом всех факторов: возраста, веса, занятий спортом, индекса массы тела и других.

Причиной снижения риска инсульта может быть то, что посещение сауны помогает снизить кровяное давление, активизировать иммунную систему, улучшить работу сердца и органов кровообращения.

То, что парилка может понижать давление и увеличивать эластичность сосудов, ранее уже было установлено. В частности, у часто бывающих в сауне людей значительно уменьшается риск возникновения болезней легких.