Калининград, 3 мая, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Накануне Дня Победы в Калининграде разразился очередной скандал, связанный с прославлением нацистских преступников. Инициировал общественное обсуждение темы губернатор Калининградской области Антон Алиханов, опубликовав в соцсети «памятную» табличку на стадионе «Балтика».

Instagram.com/aaalikhanov «Памятная» табличка военному преступнику Коху в Калининграде

На доске указаны прежние названия спортивного сооружения, в том числе немецкие. «1938−1945 гг. — Эрих-Кох-платц», — гласит вывеска.

«Будьте аккуратны, если вдруг захотите блеснуть эрудицией и назвать стадион на старый манер… это, как показывают некоторые корпоративные практики, может быть опасно для карьеры. Берегите себя», — прокомментировал глава региона, поставив хэштеги «#ценизавоеванное» и «#весеннееобострение».

ИА REGNUM отмечает, что гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох в годы вооружённой агрессии Германии против Советского Союза был рейхкомиссаром Украины. Он причастен к гибели 4 млн советских граждан.

В документальном романе Дмитрия Медведева «Сильные духом» приводятся одно из воззваний нациста Коха:

«Некоторые чрезвычайно наивно представляют себе германизацию. Они думают, что нам нужны русские, украинцы и поляки, которых мы заставили бы говорить по-немецки. Но нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли».

Согласно архивам, кёнигсбергский стадион был переименован в «Эрих-Кох-платц» в 1938 году, когда территория стала использоваться в том числе для нацистских маршей.

После Победы над фашизмом Коху удалось бежать, его арестовали в 1949 году. Советским трибуналом он был приговорен к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение.

Директор футбольного клуба «Балтика» Тимур Лепсая в беседе с корреспондентом ИА REGNUM уточнил, что табличка установлена несколько лет назад при прежней администрации клуба, которая таким образом хотела «упорядочить историю».

Корреспондент ИА REGNUM напомнил, что сегодняшняя площадь Победы в Калининграде в годы Третьего рейха называлась «Адольф-Гитлер-платц». Следуя подобной логике, допустимо «увековечивание» имени военного преступника №1?

«Я вас услышал. Сейчас мы разберемся, спасибо за сигнал», — прокомментировал Лепсая.

Напомним, в прошлом году общественности и правоохранительным органам Калининградской области удалось закрыть проект «исторического восстановления» имения другого нацистского преступника — Германа Геринга. Еще раньше были пресечены попытки популяризировать в калининградских школах творчество немецкой поэтессы Агнес Мигель, которая возглавляла в Кёнигсберге женскую ячейку НСДАП.