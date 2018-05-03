Санкт-Петербург, 3 мая, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге появятся новые веломаршруты. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 мая в Городском центре управления парковками. Центр заключил государственный контракт с научно-исследовательским и проектно-изыскательским институтом «Севзапинжтехнология» на 7,6 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедист в центре Петербурга

Подрядчик должен будет спроектировать два велосипедных маршрута, отобранных по общественной инициативе «Твой бюджет». Работы предполагается завершить до 31 августа. Затем необходимо будет подготовить и проект модернизации светофоров на пути велосипедистов.

Маршруты пройдут по Большому проспекту Васильевского острове от 1-й линии до Наличной улицы и от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы.

Напомним, Центр транспортного планирования Петербурга составил список наиболее востребованных, на его взгляд, велосипедных маршрутов общей протяженностью 160 км. Велодорожки могут появится здесь до 2020 годах. В Смольном считают, что велосипедное движение наиболее предпочтительно в 22 парках, среди которых парк Декабристов, Приморский парк Победы, Буферный парк, Ладожский парк, Муринский парк, а также в парке Сосновка, Пулковском, Удельном парках, Парке 300-летия Петербурга.

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Ранее городские чиновники объявили конкурсы на новые велосипедные маршруты в центре, на юге и на севере города на 42 млн рублей. В 2018 году в целом предполагается проложить около 40 км велодорожек. В частности, речь о набережной Фонтанки, улице Типанова, проспекте Славы, набережной Карповки. Кроме того, будут спроектированы еще 18 веломаршрутов общей протяженностью в 44 км. Обустроят их в 2019 году.

Между тем, петербургские велосипедисты высказывали недовольство качеством разметки на велодорожках, которая, по их словам, стирается после первого дождя, потому что была нанесена «в один слой». Кроме того, велосипедисты недовольны тем, что на веломаршрутах на набережных не предусмотрены пересечения перекрестков без спешивания, а самые сложные участки маршрутов вообще проигнорированы.

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В Центре управления парковками обещали, что учтут все пожелания и исправят недочеты, но, например, до сих пор горожане жалуются, что на велодоржку в Колпино, которую открыли еще в 2009 году, все еще невозможно попасть с Софийской улицы.