Красногорск, 3 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Общественные активисты и эксперты Объединенной рабочей группы по Московской области Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов ИА REGNUM — РАЕН заявляют о критическом положении, сложившемся в регионе в сфере сбора, хранения и утилизации коммунально-бытовых отходов, угрожающем экологической и санитарно-эпидемиологической катастрофой.

ИА REGNUM Мусор

***

Власти Московского региона уже не справятся с «мусорным» кризисом без помощи федеральных властей

За последние два месяца в Московском регионе сложилась критическая ситуация в сфере сбора, хранения и утилизации коммунально-бытовых отходов, угрожающая масштабной экологической и санитарно-эпидемиологической катастрофой. После майских праздников Подмосковье может погрузиться в мусорный коллапс.

Произошло значительное сокращение объема отходов, принимаемого мусорными полигонами Московской области. «Лишний» мусор начал сначала скапливался на сортировочных и перевалочных площадках мусоровывозящих компаний, затем стал обнаруживаться в виде новых несанкционированных свалок вдоль дорог, в лесах и оврагах, а также в выработанных карьерах.

В последние дни мусор начал накапливаться уже на площадках внутри городов Московской области, что стало причиной введения режима чрезвычайной ситуации в Ногинском районе.

Бесконечные многочасовые очереди мусоровозов, выстроившиеся на крупнейший мусорный полигон Европы «Тимохово», привели к тому, что некоторые водители стали сбрасывать мусор прямо в ближайшие овраги. В частности, у деревни Кудиново мусор был выгружен прямо на торфяники. Затем произошло возгорание мусора, начался пожар торфяников, справится с которым пока не удается.

У сложившейся ситуации, безусловно, есть свои причины, уходящие корнями в 1990-е годы. Главной из причин, с нашей точки зрения, является хроническое несоблюдение санитарных норм эксплуатации полигонов. Прежде всего, нарушалось и продолжает не соблюдаться требование ежедневной пересыпки поступающего на полигон мусора таким же объемом грунта. Перестали тщательно отслеживаться очаги возгорания мусора. Вместе с Санэпиднадзором исчезла система внешнего санитарного контроля за соблюдением правил эксплуатации полигонов.

После провозглашения правительством Московской области стратегии перехода к современным технологиям переработки и утилизации мусора и принципиального отказа от создания новых полигонов, за последние два года в регионе было закрыто 24 из 39 мусорных полигонов. Произошло перенаправление потоков мусора с закрытых полигонов на оставшиеся, что потребовало увеличения площади и проектных мощностей действующих полигонов.

Благие намерения по освобождению региона от нелегальных свалок и реформу самой отрасли к началу 2020-х годов в результате некомпетентной политики руководства области и непродуманной реализации проекта превратились в дорогу в мусорный ад.

Увеличение нагрузки на оставшиеся полигоны без восстановления правил эксплуатации неизбежно привело к ухудшению экологической ситуации, росту жалоб жителей прилегающих к полигону территорий и, как следствие, к введению режима ЧС (чрезвычайной ситуации) сразу на нескольких полигонах — «Лесная» (Серпуховский район), «Кучино» (Балашиха) и др. Попытка лечить симптомы, а не саму болезнь привела к усугублению ситуации и подвела область к порогу экологической катастрофы. Такой ошибкой, с нашей точки зрения, стало решение об экстренной дегазации полигонов и сжигании свалочного газа в открытых факелах.

Сложившейся ситуацией не преминули воспользоваться политические радикалы, действия которых значительно осложнили ситуацию в области. Начались перекрытия дорог на полигоны, нападения на машины перевозчиков мусора, возникла угроза жизни водителей машин, что подтверждается многочисленными заявлениями в прокуратуру и записями видеорегистраторов мусоровозов. Профессиональные провокаторы подталкивают местных жителей к акциям активного противостояния властям, а также стравливают жителей Москвы и области между собой.

Пиком общественных протестов стали события в Волоколамске 21 марта 2018 года, когда политические радикалы объявили на митингах и в СМИ об отравлении 60 детей и 200 взрослых якобы свалочным газом полигона «Ядрово», что не соответствует действительности. А масштабная кампания среди населения по дискредитации районной, областной и федеральной власти «заглушает» любые экспертные аргументы и конструктивные предложения.

Власть МО фактически пошла на поводу у настроения людей. И вместо спокойного диалога и разъяснительной работы с жителями области поспешила сразу назначить виновных. Ответственность за кризис была возложена на перевозчиков мусора и полигоны.

Многие местные и районные чиновники, недовольные политикой губернатора области, фактически саботировали распоряжения областного правительства и перекладывали на него ответственность, разрешая и поддерживая радикальные протестные выступления, к примеру, обеспечивая их интернет-трансляции.

* * *

Мы обращаемся к федеральным властям с призывом взять под контроль ситуацию в Московском регионе по проблеме выхода из «мусорного» кризиса. Мы вынуждены констатировать, что региональные власти уже не справятся с всё время нарастающим масштабом социально-политических и экологических проблем.

Масштаб проблем в главном регионе страны уже достиг такого уровня, который требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности Российской Федерации.

Мы считаем необходимым предложить властям Московского региона срочно остановиться, полноценно переосмыслить ситуацию и выработать оптимальное технологические и экологические решения. С привлечением настоящих, а не «своих» экспертов. С проведением полномасштабной разъяснительной работы среди жителей Московского региона.

Эксперты и специалисты Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов ИА REGNUM — РАЕН готовы предоставить свои технологические и организационные предложения по стабилизации ситуации.

Необходимо разорвать эту цепь нарастающих, как снежный ком, ошибок управления отраслью, которые привели к почти тупиковой ситуации. К ситуации, которая в условиях нарастающих социальных протестов и предстоящих в сентябре этого года региональных выборов кажется почти безвыходной.

Подписали:

Координаторы Объединенной рабочей группы Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов ИА REGNUM — РАЕН по Московской области:

Анастасия Владимировна Тырсина, активист Общероссийского народного фронта (ОНФ), советник Российской академии естественных наук (РАЕН), эксперт рабочей группы;

Иван Павлович Муравьёв, специальный представитель информационного ИА REGNUM, руководитель рабочей группы.