Донецк, 3 мая, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) шесть раз, Донецкую Народную Республику (ДНР) — 20 раз за сутки 2 мая, сообщают пресс-службы представительств республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Согласно сообщению, украинские силовики подвергли обстрелам в ЛНР пгт Калиново, а также села Лозовое и Калиновка. В ДНР под минометный обстрел попали населенные пункты Горловка, Донецк, Александровка, Докучаевск, Ясиноватая, Безыменое.

ВСУ используют минометы, танки, стрелковое оружие различного калибра и гранатометы. Информации о пострадавших нет.

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Напомним, украинские солдаты ежедневно обстреливают населенные пункты ДНР и ЛНР, игнорируя «пасхальное» перемирие. При этом обстрелы несут не только разрушения постройкам и инфраструктуре городов и сёл, но и гибель мирным жителям.

Как ранее заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, Киев своими агрессивными действиями, провокациями и диверсиями переводит гражданскую войну в «горячую» стадию. При этом республики, наоборот, стремятся закончить войну и начать мирное урегулирование конфликта, однако Украина отказывается идти на встречные шаги в этом направлении.