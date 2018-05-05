Ростов-на-Дону, 5 мая, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Исправить критическую ситуацию с обманутыми дольщиками в Ростовской области намерены местные депутаты, единогласно поддержавшие закон, вводящий «революционные изменения», как сказал председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Что входит в новый документ и на каком фоне он принят, пишет автор ИА REGNUM Илья Романов.

Zsro.ru Василий Ищенко

Законопроект предусматривает предоставление без торгов земельных участков тем застройщикам, которые не менее 5% от предполагаемой квартирной ёмкости на застраиваемом участке или в уже построенном доме отдают жертвам строительных пирамид. По мнению Ищенко, этот законопроект позволит уже в текущем году обеспечить жильем часть дольщиков из тех, чьи дома не могут быть достроены или подлежат сносу согласно судебному решению. Депутаты приняли и еще один закон, цель которого — помочь инвесторам завершить строительство проблемных многоэтажек.

Это весьма актуально для Ростовской области, в которой проблема дольщиков требует немедленных и эффективных мер. Ранее председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил в адрес губернатора Ростовской области Василия Голубева запрос о том, как защищаются права и законные интересы дольщиков в регионе, подчеркнув, что жертвы строительных пирамид обеспокоены «отсутствием эффективной коммуникации между органами исполнительной власти и дольщиками».

Неудивительно: обманутые дольщики Ростовской области регулярно проводят акции протеста, но митинги чиновники и депутаты игнорируют.

Что думают пострадавшие об отношении к ними властей, читайте в статье: «Мы — бомжи!»: что ответит донской губернатор жертвам строительных пирамид?

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