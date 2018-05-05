Киев, 5 мая, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Непрекращающиеся заявления украинских официальных лиц самого разного пошиба о необходимости создания украинской национальной православной церкви воспринимаются некоторыми православными как прощупывание почвы Ватиканом и униатами с целью «поглощения» украинского православия. Насколько адекватна реальности такая точка зрения, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

News.ugcc.ua Папа Франциск и глава УГКЦ Святослав Шевчук

Время от времени публикуются СМИ высказывания то представителей светской власти Украины, то греко-католических иерархов о возможности привлечь Ватикан в качестве «помощника» при создании т.н. Украинской автокефальной православной Церкви. Так было воспринято, например, заявление главы Украинской греко-католической Церкви, всего лишь положительно отозвавшегося о проекте «национального украинского православия» в беседе с послом США на Украине Мари Йованович.

Самому же Ватикану такие намеки вряд ли будут приятны, ведь современные католические иерархи нацелены скорее подчеркивать интернациональный и глобальный характер своего вероучения. Так не зря ли надеются на Украине применить схему «Ватикан против Москвы» те, кто по ошибке считают католицизм не более чем одной из деталей монолитного антироссийского Запада?

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