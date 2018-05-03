Малошильнинское сельское поселение, Татарстан, 3 мая, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Жители посёлка Ильичевский Тукаевского района Татарии выступили против расширения границ населённого пункта за счёт земель национального парка «Нижняя Кама». Свои возражения они изложили перед публичными слушаниями по проекту Правил землепользования и застройки Малошильнинского сельского поселения. Жители отметили, что «в карте ситуационного плана зона п. Ильичевский увеличена более чем в три раза за счёт лесов национального парка «Нижняя Кама», а выпилка лесов, по мнению сельчан, «приведёт к нарушению экологического равновесия, ухудшит условия проживания населения». Свои замечания они отправили на имя главы района Фаиля Камалова, а сами слушания должны пройти 4 мая 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Маковский. В парке. 1881

«Кроме того, лесные массивы национального парка оказывают оздоровительную роль на селитебную зону жителей города Набережные Челны и защитят жителей города Набережные Челны, Тукаевского муниципального района от вредного воздействия аварийно-химических отравляющих веществ в случае чрезвычайной ситуации на АО «Аммоний» г. Менделеевска», — говорится в письме жителей.

Отметим, предприятие, о котором ведут речь жители в своём обращении, ведёт свою историю с 1983 года, когда был открыт «Новоменделеевский химический завод». С 1989 года оно выпускало аммиачную селитру, которая поставлялась не только по России, но и за её пределы. В мае 2009 года было анонсировано строительство нового комплекса, который был официально запущен в феврале 2016 года в присутствии президента РФ Владимира Путина и главы Татарии Рустама Минниханова.

По информации депутата совета Тукаевского района Романа Ваганова, который ещё в конце апреля 2018 года пытался обратить внимание компетентных органов на странности с государственными земельным фондом нацпарка, жители посёлка Опушки «тоже заявили о несогласии с расширением за счёт лесной зоны нацпарка».

21 апреля депутат Ваганов проанализировал Правила землепользования и застройки муниципального образования «Малошильнинское сельское поселение» Тукаевского района и обнаружил, что карты правил от 2015 и от 2018 годов имеют существенные отличия. Причём задеты интересы национального парка. Например, три участка на новых картах градостроительного зонирования «указаны в составе земель сельского поселения как зона размещения объектов санитарно-курортного лечения и туризма Р-2, в то время как на публичной кадастровой карте данные земельные участки входят в состав лесного фонда ФГБУ НП «Нижняя Кама»», ещё один участок отнесён «к категории земель Р-2 как зона размещения объектов санитарно-курортного лечения и туризма», тогда как «на публичной кадастровой карте данный участок числится в категории земли особо охраняемых территорий и объектов для строительства кратковременных баз отдыха Малошильнинского сельского поселения», а «в карте градостроительного зонирования 2015 года данная территория обозначена как земли лесного фонда ФГБУ НП «Нижняя Кама».

Напомним, природный нацпарк был создан в апреле 1991 года и в его состав входят части территорий двух районов Татарии — Тукаевского и Елабужского. Площадь «Нижней Камы» превышает 26 тыс. га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году власти Елабужского района по результатам аукциона реализовали четыре земельных участка общей площадью свыше 42,841 тыс. кв. м, передав их в руки АО «Земельная корпорация «Лидер», чьим акционером за несколько лет до сделки был экс-председатель правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберт Мусин. Последний проходит фигурантом ряда уголовных дел по факту мошенничества, по которым уже выявлено свыше 20 эпизодов, а ущерб превышает 50 млрд рублей.

Возвращаясь к теме с землями нацпарка, отметим, что с 2017 года администрация федерального учреждения пытается обжаловать договоры купли-продажи земель, аргументируя тем, что у местных властей права продавать их не было, так как это территории парка. В апреле 2017 года истцу удалось обжаловать один из договоров на продажу свыше 18,8 тыс. кв. м, но в середине февраля 2018 года ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» проиграл суд по четырём участкам. Суд отказался признать права собственности Российской Федерации на отдельные части 25 земельных участков.

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«Учётные части земельных участков не имеют характеристик, позволяющих определить их в качестве индивидуально определённой вещи. Данные учётные части могут стать объектами недвижимости и соответственно объектами права собственности только после образования их как самостоятельных земельных участков», — отметил суд в своём решении и отказал в удовлетворении иска.

В Арбитражном суде РТ на рассмотрении находится ещё ряд исков нацпарка к земельной корпорации, которым госучреждение пытается вернуть ещё часть земель на баланс страны.