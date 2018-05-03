Сочи, Краснодарский край, 3 мая, 2018, 12:44 — ИА Регнум. В Сочи вторые сутки идут поиски туристов, потерявшихся в горах, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Alexander2018 Горы

Об одном из туристов, который перестал выходить на связь, стало известно 2 мая около 12:00 мск. Его супруга обратилась к спасателям, сообщив, что компания из четырех человек отправилась в поход в район хребта Алек.

Туристы разделились на две группы, женщина с мужем решили выйти к реке Ац, однако на одном из горных спусков мужчина сорвался и упал в обрыв. Связаться с остальной группой женщина не смогла.

Переночевав в лесу, она вернулась к месту, где была телефонная связь и вызвала спасателей. На данный момент поиск 39-летнего жителя Сочи продолжается.

Еще один турист пропал в районе горы Сахарная, информация поступила 2 мая, а 16:20 мск от оперативного дежурного УВД по Сочи. Трое туристов отправились в поход по хребту Прохладный к горе Сахарная, один из мужчин потерялся, обогнав группу.

Телефон пропавшего недоступен. Друзья искали мужчину пять часов, а затем обратились к спасателям.