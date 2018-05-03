Лубмин, Германия, 3 мая, 2018, 12:46 — ИА Регнум. В немецком населенном пункте Лубмин начались первые строительные работы по возведению газопровода «Северный поток 2», пишет газета Handelsblatt 3 мая.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

По словам представителя дочернего предприятия «Газпрома», площадь строительства, куда входят подземные работы для газоприемной станции и закладка фундамента для здания компании, охватывает шесть гектаров.

Наряду с Германией постройку 1200-километрового трубопровода одобрила Финляндия. С конца 2019 года из России в Германию будет ежегодно поставляться около 55 млрд кубометров российского природного газа.

Решение о строительстве проекта стоимостью €9 млрд между Швецией, Россией и Данией еще не принято. В Германии против Северного потока 2 выступает экологическая ассоциация Nabu, которая возмущена постройкой трубопровода в прибрежных водах.

«Мы уверены, что получим все необходимые одобрения», — заявил представитель проекта. В Дании трубопровод будет проходить параллельно с уже существующим маршрутом «Северный поток» к югу от острова Борнхольм.

Маршрут для первого газопровода был выбран по прямому пожеланию датской стороны. Поэтому существует оптимизм в отношении того, что и второй трубопровод в этом коридоре будет одобрен.

Тем не менее, у «Северного потока 2» есть в запасе альтернативный маршрут, который позволит обойти 12-мильную зону острова Борнхольм.

Начальной точкой газопроводной трубы в России будет порт Усть-Луга в Лужской губе Финского залива. В поддержку строительства «Северного потока 2» активно выступают Германия, Австрия и Франция, которые хотели бы избавиться от стран-посредников при покупке газа. Лагерь противников в основном представлен странами бышей советской Прибалтики и США.