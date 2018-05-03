Женева, Швейцария, 3 мая, 2018, 12:46 — ИА Регнум. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самый чистый воздух на планете — в Финляндии. Об этом говорится в опубликованном докладе организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Отмечается, что содержание микрочастиц пыли в воздухе Финляндии в среднем составляет 6 мкг на кубометр. Кроме Финляндии в лидерах рейтинга находятся Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия. Однако, добавляют исследователи, уровень загрязнения воздуха остается опасно высоким во многих регионах планеты.

«По новым данным ВОЗ, 9 из 10 человек (на Земле, прим. ИА REGNUM ) дышат воздухом с высокой концентрацией загрязняющих веществ», — говорится в отчёте.

Также тревогу учёных вызывают обновленные оценки, согласно которым каждый год загрязнение окружающего (атмосферного) воздуха и воздуха внутри помещений уносит 7 млн человеческих жизней по всей планете.

Взвешенные частицы, способные проникать глубоко в легкие и сердечно-сосудистую систему, вызывают такие заболевания, как инсульт, болезни сердца, рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и респираторные инфекции, включая пневмонию.

«Наиболее высокие концентрации мелких частиц, то есть худшее качество воздуха, зафиксированы в странах Ближнего и Дальнего Востока, а также Африки», — добавили в ВОЗ.

Эксперты отметили, что самым загрязнённым воздухом на планете дышат жители Уганды, Монголии, Катара и Камеруна.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Пекине был объявлен желтый уровень загрязнения воздуха. Это означает, что средний дневной индекс качества воздуха (AQI) в городе превысит 200 по меньшей мере на два дня.

Напомним, в КНР действует четырехцветная система предупреждения о загрязнении воздуха, где цвета в порядке уменьшения следуют от красного и оранжевого до желтого и голубого.