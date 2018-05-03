Улан-Удэ, 3 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В центре Улан-Удэ строители готовят площадку для возведения многоэтажного жилого дома возле детского сада номер 52. Об этом передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Забор вокруг будущей стройки стоит на пути к эвакуационному выезду из учреждения. Развернуться на узкой улице возле главного входа в детсад пожарная машина тоже не сможет. Родители обратились к общественникам с просьбой проверить, соблюдает ли застройщик все нормы. Рядом уже растёт другая многоэтажка. Над участками, где гуляют дети, периодически проходит стрела крана.

«Будет закрываться свет в детском саде, потом во время сна шум и пыль летит в детский сад, — заявила заведующая детским садом №52 Татьяна Зоригтуева. — Нельзя открыть форточки».

«Проектом планировки будет предусмотрен в любом случае отступ от детского сада, — сказал заместитель директора строительной компании Анатолий Баранов. — Кроме того, мы предусмотрели на первых двух этажах нашего вновь строящегося дома 900 квадратных метров под детское дошкольное учреждение».

Отмечается, что администрация города будет обсуждать вопрос о выкупе этих помещений только после ввода многоэтажки в эксплуатацию. То есть не раньше, чем через два года. В очереди в детский сад номер 52 уже сейчас стоят около сотни малышей. Тем не менее, в конце апреля дошкольное учреждение мэрия признала неэффективным. В ближайшие месяцы его объединят с другим детским садом. Заведующая и старший воспитатель будут сокращены.

А застройщик уже предлагает дольщикам купить квартиры в будущей многоэтажке по 55 тысяч рублей за квадратный метр. Среди достоинств — панорамный вид на реку Селенга, пониженный уровень шума в квартирах и наличие детсада в шаговой доступности.

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