Москва, 3 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Воздух в Москве 9 мая может прогреться до 19 градусов тепла, об этом рассказал директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«По предварительному прогнозу, днем 9 мая температура воздуха может составить 15−19 градусов. Это на 2−3 градуса выше многолетних значений», — цитирует Вильфанда Агентство «Москва».

По его словам, 9 мая также возможны небольшие и кратковременные осадки в виде дождя. Уточненный же прогноз на День Победы будет готов в пятницу, 4 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый день короткой рабочей недели в Москве будет солнечным и практически безоблачным.

По данным синоптиков, днём в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков.

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