Улан-Удэ, 4 мая, 2018, 06:30 — ИА Регнум. Популярность Байкала среди туристов, в том числе иностранных, быстро растет, а вместе с ней умножаются и проблемы, ставящие уникальное озеро на грань катастрофы. О вызовах, которые брошены в сторону природного достояния России, рассказывает редактор Татьяна Иващенко в статье, открывающей новый проект ИА REGNUM Байкал — великий и уязвимый.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Самое глубокое и самое древнее озеро в мире, окруженное впечатляющей природой, включенное в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, Байкал стал буквально приманкой для не обремененных ответственностью дельцов, будь то бесчинствующие браконьеры или застройщики, возводящие одну за другой турбазы на берегах Байкала.

А ведь это не единственные проблемы, тревожащие местных жителей, общественников и экологов. В совокупности они не оставляют иллюзий о том, что — а точнее, кто — является главным источником опасности. Байкалу угрожает как сам человек своей безответственной деятельностью, так и сомнительные управленческие решения со стороны властей, в том числе федеральных.

Что происходит вокруг Байкала, какие атаки предпринимаются на озеро и как их непрерывно вынуждены отбивать неравнодушные люди, читайте в статьях Татьяны Иващенко в новом проекте Байкал — великий и уязвимый.