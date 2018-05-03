В Москве археологи обнаружили ограду Златоустовского монастыря
Москва, 3 мая, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Новый элемент бывшего Златоустовского монастыря, предположительно, ограда, найден в Москве при перекладке коммуникаций в Малом Златоустинском переулке, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия на странице в Facebook.
В департаменте напомнили, что в начале апреля на месте проведения работ найдены белокаменные надгробия
«Среди новых находок — кирпичная кладка с элементами белого камня длиной около 7 метров. Предположительно, это ограда монастыря», — говорится в сообщении.
Представители ведомства не стали исключать, что в ходе дальнейших работ будут обнаружены другие элементы стены и, возможно, фрагменты снесенных построек самого монастыря. В настоящее время на участке постоянно работают археологи.
Точных данных о времени постройки Златоустова (Златоустовского) монастыря нет. Некоторые из исследователей полагают, что это произошло в XIV веке, другие упоминают сообщения в письменных источниках 1412 года.
В 1479 году на месте монастыря по указу Ивана III была построена каменная соборная церковь, а к 1679 году здесь появилось уже три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа.
За пять веков монастырь не единожды перестраивался и видоизменялся, а до настоящего времени от архитектурного ансамбля сохранился только корпус в Малом Златоустинском переулке.