Москва, 3 мая, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Новый элемент бывшего Златоустовского монастыря, предположительно, ограда, найден в Москве при перекладке коммуникаций в Малом Златоустинском переулке, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия на странице в Facebook.

Вид на Златоустовский монастырь, 1882 год

В департаменте напомнили, что в начале апреля на месте проведения работ найдены белокаменные надгробия XVI—XVII веков, фрагменты сосуда из белой глины XVIII века и чайника XVII века.

«Среди новых находок — кирпичная кладка с элементами белого камня длиной около 7 метров. Предположительно, это ограда монастыря», — говорится в сообщении.

Представители ведомства не стали исключать, что в ходе дальнейших работ будут обнаружены другие элементы стены и, возможно, фрагменты снесенных построек самого монастыря. В настоящее время на участке постоянно работают археологи.

Точных данных о времени постройки Златоустова (Златоустовского) монастыря нет. Некоторые из исследователей полагают, что это произошло в XIV веке, другие упоминают сообщения в письменных источниках 1412 года.

В 1479 году на месте монастыря по указу Ивана III была построена каменная соборная церковь, а к 1679 году здесь появилось уже три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа.

За пять веков монастырь не единожды перестраивался и видоизменялся, а до настоящего времени от архитектурного ансамбля сохранился только корпус в Малом Златоустинском переулке.